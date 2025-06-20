Wilson Contreras conectó su décimo cuadrangular del año en triunfo de Cardenales

El toletero venezolano Wilson Contreras conectó su décimo cuadrangular del año este jueves 19 de junio en el triunfo de Cardenales de San Luis 8-6 sobre Medias Blancas de Chicago.

Contreras lo hizo en la parte alta del octavo episodio (jonrón de dos carreras) ante los envíos de Cam Booser para igualar la pizarra cuatro carreras por cuatro en ese momento.

El criollo remolcó tres rayitas a lo largo del encuentro que se disputó en el Guaranteed Rate Field para llegar a 48 producidas en la presente campaña.

Los Cardenales de San Luis se ubican en el tercer puesto de la División Central de la Liga Nacional con récord de 40 victorias y 35 reveses.

Lee también: Eugenio Suárez disparó su vuelacercas número 22 de la temporada

Noticia al Dia