Wilyer Abreu conectó el segundo cuadrangular más largo de su carrera

El zuliano Wilyer Abreu conectó un cuadrangular en el cuarto episodio para igualar 1-1 el duelo entre los Medias Rojas de Boston y los Reales de Kansas City este domingo en el Kauffman Stadium.

Abreu le propinó el bambinazo al puertorriqueño Seth Lugo y lo mandó de línea al jardín derecho, con una trayectoria que recorrió 430 pies de distancia.

Este significó el décimo jonrón de la campaña para el criollo, quien se ha convertido en una de las piezas más sólidas del lineup de Boston.

Los Medias Rojas de Boston son segundos de la División Este de la Liga Americana con récord de 22 victorias y 20 derrotas, a dos juegos de los Yankees de Nueva York.

Lee también: Vinicius se suma a la lista de lesionados del Real Madrid

Wilyer Abreu sends one 430 feet for his 10th bomb of the year! pic.twitter.com/s3cDbBfXq2 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 11, 2025

Noticia al Dia