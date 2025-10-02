Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Este miércoles, los Yankees de Nueva York mantuvieron viva su temporada al imponerse por 4-3 a los Medias Rojas de Boston en un emocionante duelo celebrado en el Yankee Stadium, igualando así la serie de comodín a una victoria por bando.

El héroe de la noche fue el dominicano Austin Wells, quien protagonizó un turno de siete lanzamientos para conectar el imparable decisivo que remolcó desde la inicial a Jazz Chisholm Jr., anotando la carrera que selló el triunfo para los locales. Su paciencia y temple en el plato fueron clave en el desenlace del encuentro.

La ofensiva neoyorquina también contó con el aporte de Ben Rice, quien disparó un jonrón de dos carreras, y de Aaron Judge, que produjo una más para los Yankees. En la lomita, el cubano Carlos Rodón cumplió con una sólida actuación, lanzando seis entradas en las que permitió tres carreras y ponchó a seis rivales, manteniendo el control en momentos críticos.

Por los Medias Rojas, el abridor dominicano Brayan Bello tuvo una salida breve, trabajando apenas 2.1 entradas en las que permitió dos anotaciones. La ofensiva bostoniana fue liderada por Trevor Story, quien conectó un cuadrangular e impulsó tres carreras, manteniendo a su equipo en la pelea hasta el último out.

