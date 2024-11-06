Yasiel Puig anunció que no seguirá con Tiburones de La Guaira

El cubano Yasiel Puig anunció este miércoles 6 de noviembre que no seguirá con Tiburones de La Guaira esta temporada de la LVBP a causa de restricciones de su nuevo equipo.
"Por asuntos de una propuesta de contrato para el 2025 que ya estaba en movimiento cuando volví a firmar aquí, mi nuevo equipo me ha pedido retirarme de jugar este invierno para preparar mi nuevo camino" fueron algunas de las palabras de Puig.
A su vez, expresó: "Esta fue una decisión difícil, pero necesaria en este momento de mi vida. Adoro a Venezuela y este no es un adiós para siempre. La oportunidad sigue abierta para regresar a mi amada Guaira. Sigo apoyando a nuestro equipo adorado en traer los mejores jugadores para que vean ese segundo campeonato. ¡Pa’ encima!".
Cabe destacar que el toletero (no mencionó a su nuevo equipo) jugó siete temporadas con los Dodgers, Rojos e Indios en la MLB, donde tuvo un promedio de bateo de .277, 834 imparables, 132 cuadrangulares, 415 carreras impulsadas y 441 carreras anotadas. Por otro lado, fue clave en el título conseguido por Tiburones la campaña pasada.
