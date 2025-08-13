Yulimar Rojas ajusta su calendario competitivo y no participará en el Meeting Internacional Meliz Sport

La campeona olímpica y mundial Yulimar Rojas no estará presente en el III Meeting Internacional Meliz Sport, previsto para este jueves 14 de agosto en las pistas de la Fuente de la Niña, en Guadalajara, España. La atleta venezolana anunció a través de sus redes sociales un ajuste en su agenda de competencias, con el objetivo de concentrarse plenamente en sus metas prioritarias para la temporada.

“Esta semana hemos realizado un ajuste en el calendario competitivo para enfocarnos en los objetivos principales del año”, expresó Rojas, quien se prepara para el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará en Tokio del 13 al 21 de septiembre de 2025.

La decisión responde a una planificación estratégica junto a su equipo técnico, en busca de optimizar su rendimiento de cara a la cita mundialista, donde defenderá su título en el salto triple y buscará extender su legado como una de las grandes figuras del atletismo global.

Yulimar Rojas, actual récord mundial de la especialidad con 15.74 metros, continúa entrenando en España bajo la supervisión de su entrenador Iván Pedroso, afinando cada detalle técnico y físico para llegar en plenitud a Tokio.

