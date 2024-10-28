Zulia alcanzó su primera victoria en el campeonato de la categoría Máster de beisbol

Pese a caer en su debut 5-2 ante Miranda, el Zulia alcanzó este domingo 27 de octubre, su primer triunfo con pizarra de 3-0 ante Yaracuy en el campeonato de la categoría Máster+40 que se lleva a cabo en la Barquisimeto, estado Lara.

Apoyados por el aporte ofensivo de Jesús Chirinos, quien ligó de 3-2 con par de empujadas, y la labor monticular encabezada por Haroldo Sánchez, Leonardo Del Prado, Genaro Urdaneta y Jesús Matos, el conjunto regional alcanzó su primer lauro de la competición que se efectúa desde el 26 al 30 del presente me.

Los zulianos enfrentan a Distrito Capital este lunes y el martes se medirán ante los anfitriones en los últimos choques de la fase de grupos, dependerán de sí mismos para asegurar el boleto a la semifinal.

