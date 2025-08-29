Zulia se mantiene con buen ritmo en el Nacional de Boxeo Júnior

La delegación zuliana continúa demostrando su poderío en el XXX Campeonato Nacional de Boxeo Júnior “Betulio González”, al clasificar a 12 pugilistas y asegurar medallas en el prestigioso evento que se desarrolla con gran éxito en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Este viernes, 29 de agosto, se disputarán las semifinales, donde cada combate representa la lucha directa por el pase a la final y la oportunidad de conquistar el oro.

Luis Buelvas, presidente de la Asociación Zuliana de Boxeo, destacó: “Este evento, dicho por los visitantes, ha sido extraordinario. Hemos presentado una buena organización y estamos satisfechos con el rendimiento de nuestros muchachos. Aunque algunos resultados no se dieron por decisión, seguimos con la proyección de alcanzar como equipo el primer lugar de la contienda, en disputa con Distrito Capital y Miranda”.

Por su parte, Katherine Marín, entrenadora principal de la selección femenina de boxeo del Zulia, resaltó la evolución de la disciplina en la rama femenina, exponiendo que la entidad ha tenido un crecimiento importante con la presencia y nivel competitivo de nuestras mujeres. "Un ejemplo es la juvenil Estephany Castillo (51 kg), Campeona de la Copa América, y detrás de ella viene una generación que seguirá sus pasos, algo que quedará demostrado en este nacional”, acotó.

Resultados de la quinta jornada

En la jornada del jueves 28 de agosto, tres zulianos brillaron en el cuadrilátero: Cristian Aguas (66 kg) venció por RSC a Sebastián Salas (Trujillo), Amir Nader (+80 kg) se impuso por RSC a Cristopher Piña (Miranda), y Jairo Muñoz (70 kg) derrotó por RSC a Jeremy Herrera (Carabobo).

No tuvieron la misma suerte: Andry Sandoval (60 kg) y Ediyon Carruyo (48 kg).

Semifinalistas zulianos

Este viernes 29 de agosto buscarán su pase a la gran final los integrantes del Team Tawala:

Jorliangelis Igirio (52 kg), Alberth Rivas Picón (46 kg), Carlos Bracho (52 kg), Jesús Rodríguez (63 kg), Cristian Aguas (66 kg), Dario Medina (75 kg), yAmir Nader (+80 kg).

Mientras tanto, los regionales que ya aseguraron medalla de plata y van directo por el oro este domingo 31 de agosto son: Jairo Muñoz (70 kg), Ilianeth Soto (+80 kg), Everly Chiraspo (75 kg), y Rosangelis Ríos (70 kg).

Con esta sólida actuación, Zulia ratifica su protagonismo en el boxeo nacional y apunta con firmeza al título por equipos.

Prensa Deportes Gobernación del Zulia

