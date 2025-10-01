Zuliano Santiago Quintero representará a Venezuela en el Panamericano Sub-20

El zuliano Santiago Quintero continúa consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo venezolano, tras una racha de actuaciones memorables que lo han conducido al Campeonato Panamericano Sub-20, a celebrarse próximamente en Colombia.

Con apenas 17 años, Quintero ha demostrado una evolución técnica y competitiva que lo posiciona como referente absoluto en las pruebas de 110 y 400 metros con vallas.

Su clasificación al Panamericano se selló en el Campeonato Nacional Sub-20, donde logró la medalla de oro en los 110 metros con vallas con un tiempo de 13.74 segundos, mejorando su marca personal y asegurando su cupo internacional

Palmarés reciente

Campeonato Nacional Adulto:

Oro en 110 metros con vallas (13.74 s)

Oro en 400 metros con vallas (52.01 s)

Plata en relevo 4×100

-Campeón absoluto en todas las categorías nacionales: Sub-18, Sub-20, Sub-23 y adulto

En la liga nacional de atletismo

Oro en 400 metros con vallas con un tiempo de 51.78 segundos, el mejor registro histórico del evento con altura oficial, donde superó las marcas de Rondel Lara (52.19 s) y Oscar Rodríguez (52.82 s), reafirmando su dominio en la pista

Proyección internacional

La versatilidad de Quintero no solo se refleja en sus tiempos, sino en su capacidad para competir en múltiples distancias con vallas, manteniendo consistencia y liderazgo. Su participación en el Panamericano Sub-20 será una oportunidad para medirse ante los mejores exponentes del continente y seguir elevando el nombre del Zulia y Venezuela en el atletismo internacional.

