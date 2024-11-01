Zverev se mete en las semifinales del Masters 1000 de París

En la jornada del viernes 01 de noviembre, donde se disputaron los partidos concernientes a los cuartos de final del Masters 1000 de París, el alemán Alexander Zverev se llevó la victoria en dos sets (7-5 y 6-4) contra el griego Stéfanos Tsitsipas, metiéndose en semifinales del torneo que se desarrolla en la capital gala.

En el desarrollo del encuentro, Zverev estuvo casi siempre arriba en los sets, con algunos momentos donde Tsitsipas empataba, pero el alemán volvía a ponerse al frente sin dejarse arrebatar la ventaja, impidiéndole al griego adueñarse del partido.

De este esta forma, Zverev se enfrentará en semifinales al danés Holger Rune, con el objetivo de meterse en la final. El otro duelo de la semifinal lo protagonizarán el francés Ugo Humbert y el ruso Karén Kachanov.

Resto de los partidos de la jornada:

Resto de la jornada de los cuartos de final:

Holger Rune (6-4, 4-6 y 7-5) Álex de Minaur

Jordan Thompson (2-6 y 6-7) Ugo Humbert

Grigor Dimitrov (2-6 y 3-6) Karén Kachanov

Lee también: Brasil presenta su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre

Noticia Al Día/ATP

Fernando Luzardo/Pasante