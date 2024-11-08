Cae un nuevo bono con aumento

Gobierno Nacional inició, este viernes 8 de noviembre, la entrega del Bono Independencia y Bienestar enviado a través de la Plataforma Patria.

El monto a entregar será de 210.00 bolívares; cabe recordar que lo estipulado en meses anteriores fue 180.00 bs.

La entrega tendrá lugar entre los días 8 y 20 de noviembre de y será de manera directa y gradual.

El mensaje de notificación "Vamos camino a una Venezuela autosustentable e independiente con bases de prosperidad económica y construcción del estado de bienestar social." será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Noticia al Día / Patria Digital