EE.UU. renueva licencia que autoriza operaciones a PDVSA

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) ha renovado la licencia que permite ciertas operaciones para Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta renovación incluye la licencia general 5Q, que protege a Citgo Petroleum de los acreedores de los Bonos PDVSA 2020.

Leer más: Departamento de Justicia se prepara para cerrar casos contra Trump antes que regrese a la Casa Blanca

En un comunicado, la OFAC aprobó la provisión de financiamiento y transacciones previamente prohibidas bajo la Orden Ejecutiva 12.857, emitida en 2018 y modificada en 2019. La Licencia General 5Q autoriza transacciones relacionadas con el bono de PDVSA a partir del 7 de marzo de 2025, aunque la OFAC aclara que no se permite ninguna transacción o actividad prohibida por el VSR o el Código de Regulaciones Federales.

Noticia al Dia