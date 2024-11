Adele confirmó que está comprometida con Rich Paul

Durante un concierto en Múnich, Alemania, la cantante Adele confirmó públicamente que está comprometida con el agente deportivo Rich Paul, despejando así los rumores que circulaban desde hace tiempo.

En un vídeo que se difundió en redes sociales el 9 de agosto, se puede ver a Adele responder a una propuesta de matrimonio de un fan diciendo que no podía aceptar porque “ya se va a casar”, mientras mostraba un anillo de compromiso ante los aplausos del público.

Adele y Rich Paul comenzaron su relación en 2021, haciéndola pública ese mismo año. La cantante, que tiene un hijo de 11 años llamado Angelo con su exmarido Simon Konecki, ha mantenido gran parte de su vida amorosa en privado. Sin embargo, ha compartido algunas anécdotas sobre su relación, incluyendo su primer encuentro en una fiesta de cumpleaños y su primera salida a cenar que, según Adele, Paul describió como una reunión de negocios.

La intérprete de “Hello” expresó en una entrevista con Oprah Winfrey en noviembre de 2021 lo mucho que le impresiona el sentido del humor y la inteligencia de Paul, destacando que él es “hilarante” y “muy, muy inteligente”. Esta conexión fue lo suficientemente fuerte como para que los rumores de compromiso se volvieran más intensos cuando fue vista con un anillo de diamantes en el dedo durante los premios BRIT de 2022.

En agosto de 2022, Adele finalmente abordó estos rumores en una entrevista con la revista Elle, y aunque en ese momento no confirmó directamente el compromiso, sí expresó que estaba muy feliz y enamorada, indicando que simplemente le gusta la joyería de alta gama.

Además de hablar sobre su compromiso, Adele ha dejado entrever la posibilidad de ampliar su familia en el futuro. En una entrevista con BBC Radio 4′s Desert Island Discs en julio de 2022, comentó que le gustaría tener “un par de hijos más”. Rich Paul, por su parte, quien ya tiene tres hijos de una relación anterior, también expresó en una entrevista con E! News que le gustaría ser un padre más paciente.

“Como padre joven, hacer crecer un negocio fue bastante duro. Pero ahora que soy un padre mayor y mis hijos son mucho mayores, y obviamente, si tuviera más hijos… Estoy deseando ser un padre diferente”, reiteró el agente.

Cabe mencionar que Paul ha tenido que recorrer un camino muy complicado, del cual habló en profundidad en su libro Lucky Me: A Memoir of Changing the Odds. Entre los datos que Rich compartió en la biografía se encuentra la adicción de su madre a las drogas y cómo esta la hacía desaparecerse por días.

Sin embargo, Paul no estaba solo, pues su padre lo acompañó durante toda su vida, asegurándose de que el futuro magnate del deporte siguiera un buen camino.

“Tuve un gran ejemplo de lo que un hombre debe ser y lo que un hombre debe hacer. Tuve un asiento en primera fila para ver cómo era la ética del trabajo, cómo era la perseverancia. Vi a mi padre hacer de controlador aéreo en una comunidad que era una guerra mezclada con un tornado, pero también un picnic a veces. Fue mi héroe en ese sentido”, aseguró Paul, quien en un futuro podría replicar estas enseñanzas en un hijo con Adele.

Recientemente, Adele mostró su apoyo a la hija de Paul, Reonna, quien se graduó de la Universidad de Clark Atlanta. Durante un concierto en su residencia en Las Vegas en mayo de 2023, Adele mencionó el logro de su hijastra, llamándolo “increíble” y celebrando con el público presente.

Noticia al Día/Infobae