A principios de año, justo antes de entrar a La casa de los famosos, Aleska Génesis fue arrestada nada más pisar suelo mexicano por "un presunto caso de robo en pandilla".

Si bien tan solo pasó unas horas retenida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla ya que el mismo día el juez la "sentenció como inocente con libertad absoluta” –lo que le permitió participar en la cuarta temporada del exitoso reality show de Telemundo que condujeron Nacho Lozano y Jimena Gállego–, la modelo venezolana ha vuelto a ser vinculada a proceso, lo que significa que si pisa México existe una gran posibilidad de que pueda terminar nuevamente entre las rejas.

La también empresaria habló sobre su situación legal en México este domingo en el programa Pica y se extiende, que Telemundo transmite los domingos a las 10 p. m., hora del Este.

"Sí es serio porque en estos momentos sí me siento muy nerviosa porque ya yo pasé por un proceso muy duro. No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido, es algo muy injusto y de cierta manera me causa indignación, me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente", expresó. "El día que ocurrió el supuesto robo ni siquiera yo estaba en México, o sea ya con eso se cae todo".

Por recomendación de su abogado, Aleska no puede pisar en estos momentos el país.

"Mi abogado me recomienda que no pise México en estos momentos y que no vaya porque es una trampa", señaló.

Aunque no tiene pruebas, la exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana está convencida de que tuvieron que pagarle a alguien para que volviera a abrir el caso.

"Se tuvo que pagar a alguien fuerte en Fiscalía para que aprobara un proceso que ya tuvo juicio, que eso no se debería hacer. Eso es ilegal", compartió. "Mi abogado pidió esas nuevas pruebas pero no las tienen. Ahorita tenemos el juicio y él me dice ‘sí o sí te van a poner una orden de arresto’".

"Realmente hay que tratar al jefe de Fiscalía para que sea él quien averigüe quién dentro de esa organización se está prestando, ya sea a través de un favor o a través de un pago", dijo.

