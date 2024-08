Ángela Aguilar celebra su primer mes de casada con romántico video junto a Nodal

Se cumplió un mes desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron, por lo que la joven compartió un video de uno de los momentos más emotivos de su boda; cuando dedicó al cantante el tema "Contigo a la distancia", la cual interpretó mientras su ahora esposo la observaba y abrazaba tiernamente.

A pocas horas de que los recién casados se dieran el "sí", comenzó a circular en distintos medios de comunicación la noticia de que la pareja contraería nupcias.

Para sellar su amor ante Dios y la ley, Ángela y Nodal eligieron casarse el 24 de julio; se trató de una ceremonia en la que contaron con la presencia de su familia más cercana y alguna que otra figura famosa.

A partir de la denominada "boda del año" ya ha pasado un mes y Ángela no dejó pasar la fecha desapercibida, pues recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video para conmemorar los primeros 31 días junto a su ahora esposo.

Aguilar, de 20 años, escribió en la publicación, dedicada a Nodal, de 25, un escueto pero muy tierno mensaje: "Un mes, mi vida".

En el clip se puede ver a la joven, con otro de los vestidos de novia que usó durante el festejo, mientras toma con delicadeza el rostro de Nodal, que la mantiene cerca de su cuerpo, rodeando la cintura de Ángela con sus brazos.

Christian mira con una sonrisa a su esposa, cuando ella le canta "Contigo la distancia"; específicamente la estrofa que reza: "Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también".

Este fue uno de los momentos más emotivos que la prensa pudo documentar, sin embargo, no habíamos tenido acceso a imágenes tan nítidas de la interpretación de Ángela, pues los videos que los medios de comunicación presentaron fueron captados desde una considerable distancia.

Por su parte, Nodal no hizo ninguna publicación alusiva a su primer mes de matrimonio, aunque sí se mostró activo en redes, compartiendo un video donde agradeció a sus fanática y fanáticos puertorriqueños, por su presencia en el concierto que ofreció el viernes en el Coliseo de Puerto Rico.

Noticia al Día/El Universal