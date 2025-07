Aurora Núñez: La voz infantil de la gaita, siguiendo los pasos de Gladys Vera, Yelitza Vílchez e Ingrid Alexandrescu

Nace una nueva generación de estrellas que prometen ser el relevo en la historia de la gaita zuliana, siguiendo los pasos de figuras icónicas como Ingrid Alexandrescu, Yuraima González, Daniela Palma, Yelitza y Priscarlina Vílchez, así como la inolvidable Sempiterna Gladys Vera.

Entre estas jóvenes promesas, destaca con luz propia Aurora Carolina Núñez Rubio. Según sus padres, Aurora empezó a cantar a los tres años, acompañando a su hermano Dylan, quien también es gaitero, en sus ensayos.

Aurora representa el amanecer de una nueva leyenda gaitera, su talento, voz y carisma la perfilan para conquistar los escenarios más importantes, donde ya interpreta magistralmente el ritmo de la gaita zuliana junto a la agrupación Amiguitos.

Conocida afectuosamente como la "Diva" entre sus amigos, Aurora visitó las instalaciones de Noticia al Día con motivo del Día del Niño y dejó un regalo a los pequeñitos de la casa, celebrando a su manera: ¡cantando gaita con pasión!

De la mano de su mentora, Yelitza Vílchez, Aurora expresó la inmensa felicidad que le produce interpretar este género musical, inmersa en un entorno completamente musical.

"Soy feliz cantando gaita; mi colegio perteneció a Fundagraez y ahora forma parte del Imgra, donde nos preparan como cantantes de gaita", compartió.

Además de su pasión por la música, Aurora es una estudiante dedicada. Aprobó todas sus materias en el colegio Santa María Goretti de Maracaibo y se encuentra en tercer grado.

"Mis compañeros y amigos me felicitan y me piden que les enseñe a cantar y bailar. Mi maestra también me felicita por lo que hago, y eso me llena de alegría", relató.

Al preguntarle sobre su deseo para celebrar el Día del Niño, la pequeña afirmó que ser niño es maravilloso y que le encantaría jugar en una casa de madera. Su mensaje para los demás niños es claro y alentador: "Hagan lo que les gusta y sean felices".

Finalmente, Aurora Núñez entonó dos hermosos temas, culminando con "Fuente Divina", un homenaje a una de sus grandes ídolos musicales, Ingrid Alexandrescu. Con su voz, inocencia y ternura Aurora Núñez envía un mensaje a los adultos: que amen a sus hijos y los apoyen en sus sueños.

Noticia al Día

Fotos Xiomara Solano