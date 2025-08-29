Viernes 29 de agosto de 2025
Farándula

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

La salud del reconocido actor se deterioró, ocasionando que fuera trasladado de emergencia al lugar médico.

Por Pasante1

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales
Foto Cortesía de infobae
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Bruce Willis, el famoso actor de 70 años, fue trasladado a un hogar médico especializado las 24 horas, detalló su esposa Emma Hemming Willis. La figura de Hollywood padece demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las áreas frontal y temporal del cerebro, provocando alteraciones en la conducta, la personalidad, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Desde su diagnóstico en 2023, la salud de Willis ha ido deteriorándose, hasta el punto que ha tenido que ser trasladado a una residencia especializada para recibir cuidados médicos las 24 horas del día.

Actualmente, se encuentra en una “segunda casa” cerca de su hogar familiar, donde recibe atención constante y vive un entorno adaptado a sus necesidades médicas. Pese al grave avance de la enfermedad, que ha provocado la pérdida completa del habla y dificultades severas en la comunicación, el actor conserva buena condición física y algunos destellos de su personalidad, como sonrisas y momentos de risa espontánea.

A pesar de que Bruce ya no reside en el hogar familiar, todas las semanas sus seres queridos suelen adecuar sus planes para pasar tiempo de calidad con él. Su mujer contó que organizan comidas en su nueva residencia y que tanto amigos como miembros de su familia lo visitan regularmente, lo que contribuye al sostén emocional de la estrella de cine. “Las respuestas de Bruce son ahora más sutiles: una mirada, una sonrisa, un gesto”, explicó Emma.

Su esposa declaró que, aunque esta ha sido “una de las decisiones más difíciles” que han tomado, buscan garantizar el bienestar emocional de sus hijas y permitirles visitas sin la carga de la enfermedad avanzada. La familia ha aprendido a comunicarse con Bruce de formas diferentes y se mantiene unida en la lucha contra la enfermedad, adaptándose a la nueva realidad con mucho amor y esperanza.

Noticia al dia/ Infobae/ La nación/ Jesús Fernández Pasante

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Luis Caldera:

Gobernador Luis Caldera: "Complejo de piscinas Rafael Vidal y pista de bicicross del Parque del Sol podrían estar listos para el 18 de noviembre"

El disco debut de Oasis

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Yangel Herrera se acerca a la Real Sociedad

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

Lance Stroll sufre fuerte choque en entrenamientos libres para el GP de Países Bajos

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

Video: La

Video: La "muerta" que aparece de madrugada y tumba a los motorizados

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Atletas zulianos participarán en la Cumbre Continental SKIF 2025 junto a maestros del Japón

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos

Noticias Relacionadas

Zulia

Vecinos de Los Modines claman por el transformador: Llevan cuatro días sin luz

Los residentes de la urbanización San Tarcicio, en el sector Los Modines de Maracaibo, en la avenida 79 con calle…
Farándula

El disco debut de Oasis "Definitely Maybe" cumple 31 años

Este disco marcó el inicio de Oasis como una de las bandas más influyentes del britpop y el rock de los 90.
Farándula

Jay-Z es el músico más rico del mundo, según Vanguard

Su fortuna, estimada en 2.600 millones de dólares, supera ampliamente a la de artistas como Taylor Swift.
Farándula

Don Francisco anuncia regreso de Sábado Gigante

El famoso reveló que ya se trabaja en el proyecto junto a una plataforma internacional.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025