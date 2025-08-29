Bruce Willis fue trasladado a un centro de cuidados especiales

Bruce Willis, el famoso actor de 70 años, fue trasladado a un hogar médico especializado las 24 horas, detalló su esposa Emma Hemming Willis. La figura de Hollywood padece demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las áreas frontal y temporal del cerebro, provocando alteraciones en la conducta, la personalidad, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Desde su diagnóstico en 2023, la salud de Willis ha ido deteriorándose, hasta el punto que ha tenido que ser trasladado a una residencia especializada para recibir cuidados médicos las 24 horas del día.

Actualmente, se encuentra en una “segunda casa” cerca de su hogar familiar, donde recibe atención constante y vive un entorno adaptado a sus necesidades médicas. Pese al grave avance de la enfermedad, que ha provocado la pérdida completa del habla y dificultades severas en la comunicación, el actor conserva buena condición física y algunos destellos de su personalidad, como sonrisas y momentos de risa espontánea.

A pesar de que Bruce ya no reside en el hogar familiar, todas las semanas sus seres queridos suelen adecuar sus planes para pasar tiempo de calidad con él. Su mujer contó que organizan comidas en su nueva residencia y que tanto amigos como miembros de su familia lo visitan regularmente, lo que contribuye al sostén emocional de la estrella de cine. “Las respuestas de Bruce son ahora más sutiles: una mirada, una sonrisa, un gesto”, explicó Emma.

Su esposa declaró que, aunque esta ha sido “una de las decisiones más difíciles” que han tomado, buscan garantizar el bienestar emocional de sus hijas y permitirles visitas sin la carga de la enfermedad avanzada. La familia ha aprendido a comunicarse con Bruce de formas diferentes y se mantiene unida en la lucha contra la enfermedad, adaptándose a la nueva realidad con mucho amor y esperanza.

Noticia al dia/ Infobae/ La nación/ Jesús Fernández Pasante