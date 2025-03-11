Chuck Norris celebró sus 85 años en la playa

Este lunes 10 de marzo, el actor y experto en artes marciales, Chuck Norris, celebró su cumpleaños 85 en la playa, al que describió como un "momento maravilloso" en su cuenta de Instagram.

"Hoy es mi 85 cumpleaños, ¿y qué mejor manera de celebrarlo que con un momento maravilloso aquí en Kauai? Mientras miro hacia atrás en mi vida, estoy increíblemente agradecido por las extraordinarias aventuras y las maravillosas personas que he conocido en el camino. El tiempo puede moverse rápido, pero los momentos que creamos juntos duran toda la vida. Aquí está el viaje por delante", señaló Norris.

Durante los 70’s y 80’s, Norris formó parte de varias películas de acción que lo convirtieron en el reconocido actor que es al día de hoy, entre sus películas más exitosas están “El Poder de la Fuerza” de 1977 y Desaparecido en Combate de 1984. Estas películas se convirtieron en un gran éxito dentro del género de acción y se convirtieron en un modelo de como debían realizarse estas producciones.

En 2013 Chuck Norris anunció su retiro del mundo del cine y la televisión, esto por cuestiones familiares, en las que declaró que deseaba pasar más tiempo junto a su esposa Gena O’Kelley, quien sufría graves problemas de salud en el momento, “Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera”, fueron las palabras que Norris dio al ser cuestionado sobre su retiro.

Sin embargo, en 2024 Norris sorprendió a sus seguidores y al mundo con el anuncio de su regreso a la pantalla grande con la película Agent Recon, esto a pesar de sus propios problemas de salud y después de haber sufrido 2 infartos en 2017.

Lee también:Chuck Norris celebra un año más de leyenda: 85 años de fuerza y vitalidad

Noticia al Día