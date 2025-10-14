Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

En una reciente aparición en el podcast "Armchair Expert", Jennifer Aniston compartió su perspectiva sobre la maternidad y su decisión de no considerar la adopción como una opción.

La reconocida actriz, famosa por su papel en "Friends", expresó su deseo personal de tener una conexión biológica con su hijo, afirmando: “Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido”.

A lo largo de su vida, Aniston ha enfrentado una intensa lucha por convertirse en madre, que incluyó tratamientos de fertilidad y fecundación in vitro durante más de dos décadas. En sus declaraciones, la actriz reflexionó sobre el doloroso momento en que se dio cuenta de que su sueño de ser madre biológica estaba fuera de su control: “Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto”.

Aniston también abordó el escrutinio público que ha enfrentado debido a su decisión de no tener hijos, mencionando que ha sido etiquetada como "adicta al trabajo" y "egoísta". Sin embargo, enfatizó que su historia personal y los desafíos que ha atravesado no son de interés público, aunque a veces se siente impulsada a corregir los rumores.

La actriz admitió que, aunque ha aprendido a desentenderse de la presión mediática, la especulación constante sobre su maternidad fue muy difícil de soportar. “Fueron años y años de especulación, fue realmente duro”, declaró.

Además, Aniston desmintió la idea de que su separación de Brad Pitt se debió a su decisión de no tener hijos, calificando esa afirmación como “una mentira absoluta”. A pesar de los desafíos, Aniston ha encontrado aceptación en su camino y no siente arrepentimientos por las decisiones que ha tomado.

La actriz reflexionó sobre el tiempo perdido y aconsejó a quienes están en su situación: “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho, ‘congela tus óvulos. Hazte ese favor’”. Aunque reconoce que su deseo de maternidad no se ha cumplido, Aniston afirma que ha crecido y se ha convertido en la persona que debía ser a partir de sus experiencias.

