Martes 14 de octubre de 2025
Farándula

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

La reconocida actriz, famosa por su papel en "Friends", expresó su deseo personal de tener una conexión biológica con su hijo, afirmando: “Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido”.

Por Pasante1

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En una reciente aparición en el podcast "Armchair Expert", Jennifer Aniston compartió su perspectiva sobre la maternidad y su decisión de no considerar la adopción como una opción.

La reconocida actriz, famosa por su papel en "Friends", expresó su deseo personal de tener una conexión biológica con su hijo, afirmando: “Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido”.

A lo largo de su vida, Aniston ha enfrentado una intensa lucha por convertirse en madre, que incluyó tratamientos de fertilidad y fecundación in vitro durante más de dos décadas. En sus declaraciones, la actriz reflexionó sobre el doloroso momento en que se dio cuenta de que su sueño de ser madre biológica estaba fuera de su control: “Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto”.

Aniston también abordó el escrutinio público que ha enfrentado debido a su decisión de no tener hijos, mencionando que ha sido etiquetada como "adicta al trabajo" y "egoísta". Sin embargo, enfatizó que su historia personal y los desafíos que ha atravesado no son de interés público, aunque a veces se siente impulsada a corregir los rumores.

La actriz admitió que, aunque ha aprendido a desentenderse de la presión mediática, la especulación constante sobre su maternidad fue muy difícil de soportar. “Fueron años y años de especulación, fue realmente duro”, declaró.

Además, Aniston desmintió la idea de que su separación de Brad Pitt se debió a su decisión de no tener hijos, calificando esa afirmación como “una mentira absoluta”. A pesar de los desafíos, Aniston ha encontrado aceptación en su camino y no siente arrepentimientos por las decisiones que ha tomado.

La actriz reflexionó sobre el tiempo perdido y aconsejó a quienes están en su situación: “Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho, ‘congela tus óvulos. Hazte ese favor’”. Aunque reconoce que su deseo de maternidad no se ha cumplido, Aniston afirma que ha crecido y se ha convertido en la persona que debía ser a partir de sus experiencias.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Noticias Relacionadas

Al Dia

Aquí se pasea a sus anchas el espíritu de Simón Rodríguez: La escuela su alma

El número de alumnos es de 200 y pico
Farándula

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

La más reciente es "A José Gregorio Hernández": Interpretada por el cantante de música llanera, Cristóbal Jiménez.

Farándula

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Durante el evento, Israel Romero recordó anécdotas junto a Rafael Orozco.
Farándula

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning, la talentosa actriz estadounidense de 27 años, sorprende a todos con su última aparición pública en el BFI London Film Festival, donde presenta su nueva película, Sentimental Value.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025