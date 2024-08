Kim Kardashian en el año 2022

Kim Kardashian es una figura pública conocida por su influencia en la moda, los negocios y la televisión. Aquí les compartimos el posado que haría hace 14 años para la revista Maxim.

Empresaria Exitosa: Kim ha construido un imperio con sus marcas de belleza y moda, como KKW Beauty y Skims.

Personalidad Mediática: Su fama se disparó con el reality show “Keeping Up with the Kardashians”, que documenta la vida de su familia.

Influencia en Redes Sociales: Con millones de seguidores en plataformas como Instagram, Kim es una de las personas más influyentes en redes sociales.

Activismo: Ha utilizado su plataforma para abogar por la reforma de la justicia penal y ha trabajado en la liberación de prisioneros injustamente encarcelados.

Estilo y Belleza: Conocida por su estilo distintivo y su enfoque en la belleza, Kim ha marcado tendencias en la moda y el maquillaje.

Con recursos de internet y recortesdejosue

JC