La iniciativa de Selena Gómez para apoyar la salud mental adolescente

Google anunció su alianza con Selena Gómez, como parte de su Iniciativa de Salud Mental para Adolescentes de $10 millones para apoyar la implementación de recursos de salud mental para un millón de estudiantes de secundaria y 10 mil maestros en Estados Unidos.

Los fondos se distribuirán a las principales organizaciones sin fines de lucro de educación y salud mental para jóvenes: DonorsChoose, The JED Foundation, Child Mind Institute y The Steve Fund, y Selena Gomez’s Rare Impact Fund; cuya fundadora es la cantante Selena Gómez.

“Sé que ser adolescente puede ser complicado y solitario. Cuando era más joven, me costaba mucho dar sentido a mis emociones. Una vez que recibí el apoyo que necesitaba, me di cuenta de que en realidad no estaba sola. También aprendí que, cuando se trata de salud mental, el conocimiento es poder”, compartió Selena Gómez al celebrar esta iniciativa.

Y agregó: “Tenemos que darles a los adolescentes recursos para que puedan desarrollar hábitos de salud mental sólidos. Por eso, en Rare Impact Fund, queremos ampliar el acceso a los servicios de salud mental llegando a los jóvenes donde están: en el aula. Estamos orgullosos de asociarnos con Google para ayudar a lograr ese objetivo”.

Lo que dicen las cifras sobre salud mental



Alex Padilla, Senador por el estado de California en Estados Unidos, expresó sobre la Iniciativa de Salud Mental de Google que, “ahora que el suicidio es la segunda causa principal de muerte en adolescentes y adultos jóvenes, depende de nosotros ampliar la conversación y romper la cultura del silencio”.

Mientras que Alix Guerrier, Directora Ejecutiva de DonorsChoose, afirmó que “el bienestar mental y el rendimiento académico están íntimamente relacionados. Nuestra investigación reciente muestra que más del 70 % de los docentes de las escuelas públicas están preocupados por la salud mental de sus alumnos”.

Por su parte, Justin Steele, Director de Google.org América, informó que “las búsquedas de Google de ‘salud mental de los adolescentes’ se duplicaron en los últimos cuatro años y alcanzaron un máximo histórico en 2023. A medida que los adolescentes se enfrentan a las complejidades del mundo actual, es fundamental que tengan las herramientas y el apoyo para desarrollar hábitos de salud mental saludables, positivos y productivos”.

Finalmente, Selena Gómez hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que escribió: “Muy agradecida por el apoyo de @Google’s a @RareBeauty’s Rare Impact Fund mientras unimos fuerzas para ayudar a los estudiantes de secundaria y sus maestros a desarrollar fuertes hábitos de salud mental. ¡Profesores, asegúrense de crear un proyecto de salud mental en DonorsChoose hoy para obtener recursos gratuitos que avancen el bienestar en su clase! #RareImpactFund #MentalHealth https://goo.gle/TMH”.

En resumen, tan solo en esta red social, ella es una cantante con más de 424 millones de seguidores, así que el impacto de sus acciones seguramente influenciará a varias personas. Pues no es la primera vez que hace énfasis en la salud mental.

Tan así que en 2022, Selena Gómez lanzó el documental “Mi mente y yo”, en el cual, al igual que en la canción del mismo nombre, narra lo que vivió durante años cuando enfrentó problemas de salud mental: “Sí, estoy constantemente tratando de luchar contra algo que mis ojos no pueden ver. Mi mente y yo. No nos llevamos bien a veces y se vuelve difícil respirar”.

