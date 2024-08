Llega a los 81 años, Robert De Niro

Robert Anthony De Niro (Nueva York; 17 de agosto de 1943) es un actor estadounidense, ganador de dos Premios Óscar por su actuación en las películas El padrino: Parte II (1974) como un joven Vito Corleone y Toro salvaje (1980) como Jake LaMotta. Es ampliamente conocido por sus papeles de gánster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martin Scorsese y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma.1​2​3​

Durante su carrera ha interpretado a personajes de toda clase de géneros, así como de terror, drama e incluso de comedia. Entre sus interpretaciones ha compartido un dúo colaborativo con el director Martin Scorsese en diez ocasiones: Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Casino (1995), El irlandés (2019) y Los asesinos de la luna (2023); en todas destacó su actuación de «Método». Entre otras, también están sus intervenciones en El padrino II (1974), The Deer Hunter (1978), Érase una vez en América (1984), The Untouchabales (1987), Despertares (1990), Heat (1995) y Joker (2019).

