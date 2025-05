"Me sentí como una prostituta": Miss Inglaterra se retiró del Miss Mundo

Milla, de 24 años, la primera Miss Inglaterra en retirarse en los 74 años de existencia del concurso, dijo: “Fui allí para marcar una diferencia, pero tuvimos que sentarnos como monos que actuaban”, dice que se sintió “como una prostituta” y que los organizadores de Miss Mundo la “enviaron a un lugar para entretenerse”.

Lee también: Valeria Cannavó presentó su traje típico en Miss Mundo 2025

Milla dijo que decidió tomar una posición después de ser exhibida frente a patrocinadores masculinos adinerados. También comentó al periódico “The U.S. Sun” que la gota que colmó el vaso llegó cuando les dijeron que entretuvieran a hombres de mediana edad como “gracias” por el dinero que habían invertido en el espectáculo.

Ella reveló: “Había dos chicas en cada mesa de seis invitados. Se esperaba que nos sentáramos con ellos toda la noche y los entretuviéramos como agradecimiento. Me pareció increíble. Recuerdo que pensé: «Esto está muy mal». No vine aquí para que me contrataran para entretener a la gente.

En su página personal, Milla compartió: «Uno de los mayores regalos de este viaje ha sido la amistad con mujeres increíbles de todo el mundo. Desde las risas hasta las conversaciones, siempre atesoraré cada momento. Dondequiera que estemos, estamos conectadas para siempre».

La ex concursante del Miss Mundo 2025 también expresó que un trabajador de la organización catalogó a un grupo de chicas como “aburridas”. “Fue muy irrespetuoso, como si se estuviera dirigiendo a niñas en lugar de a un autobús lleno de mujeres adultas. Fue un incidente pequeño, pero demostró lo que realmente pensaban de nosotros y el poco respeto con el que nos trataban”.

Noticia al Día/RRSS