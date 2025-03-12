Qué manera de celebrar los 60 de Catherine Fulop

Entre risas, chistes, baño de arcilla, paseo en bote y entrevistas fue recordado y celebrado el cumpleaños número 60 la querida actriz venezolana Catherine Fulop.

El conductor de Telefe Argentina, conocido como Marley compartió un video con la Fulop a quien le deseó un feliz cumpleaños, "una de las mujeres más divertidas del mundo! Que siempre seas feliz!", escribió.

La criolla respondió de manera muy elocuente: "jajajajaja que manera de reirnoooooos!!! Gracias por tus deseos amigo, sabes que los amo muchoooo", posteó.

La venezolana radicada hace años en Argentina es una de las figuras más imponentes del espectáculo, con un cuerpo casi perfecto y con "60 por el pecho"… Una hermosa vida la que lleva, llena de muchas risas y amor.

