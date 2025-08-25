Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Luego de las polémicas que han desatado los recientes comentarios de Cazzu y Christian Nodal sobre su fallida relación y las responsabilidades que comparten con su hijita Anti, todo parece indicar que la cantante argentina está lista para darse una nueva oportunidad en el amor.

Durante una reciente transmisión en vivo a través de sus reconocidas redes sociales, la estrella del género urbano abrió su corazón para hablar del amor y lo hizo en compañía de otro ídolo de la música latina, el cantante puertorriqueño Noriel.

Los dos se entrelazaron en una íntima conversación que tuvo como tema principal el deseo de Cazzu por encontrar a un pretendiente y poco a poco la cantante fue revelando detalles de lo que busca en un hombre.

“Siempre digo, que yo no soy linda pero tengo tremendo flow, el que diga lo contrario miente”, dice la cantante en uno de los apartes de la charla, comentario que sirvió como punto de partida para discutir si ella prefería a un hombre feo, famoso y con dinero.

“Nunca se vuelven lindos, solo tenían fama y plata. (Pero si) tiene fama, tiene plata y canta lindo, si tiene talento no te importa mucho si es lindo, el talento compra”, aseguró Cazzu. “Una cosa es tener fama y plata, eso lo puede tener cualquiera y no te hace más atractivo. Atractivo te puede hacer que seas una persona talentosa, carismática”.

Noticia al Día/People