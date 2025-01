Al menos una muerta y 10 heridos durante un ataque en una estación de bus de Israel en vísperas del 7-O

Una persona ha muerto y otras diez han resultado heridas este domingo 6 de octubre en un ataque con arma blanca que se ha producido en la estación central de autobuses de Beer Sheva, en el sur de Israel, según ha informado el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom.

El atacante fue abatido a tiros por las autoridades.

Lee también: Israel amplía sus bombardeos en Líbano mientras decenas de miles huyen

Según la popular cadena 12 israelí, la víctima mortal es una policía que previamente había sido tratada en estado crítico por los servicios de emergencias. Los demás heridos han sido trasladados al Hospital Soroka de la ciudad y uno de ellos se encuentra también en estado grave. Además, cinco tienen pronóstico moderado.

Los agentes hablan de "ataques terrorista" y han asegurado que han neutralizado al atacante en las inmediaciones de la estación. El incidente ha comenzado sobre las 14.27 (13.27 hora española), cuando se ha recibido una llamada en el servicio de emergencias alertando de que un hombre había atacado a varias personas. Los hechos han ocurrido además en tres puntos de la estación: cerca de un restaurante de comida rápida McDonald’s, en una cafetería cercana y a las afueras de las instalaciones.

La Policía ha informado de que ha realizado un importante despliegue en la zona y alerta de que no han dado por terminado el incidente. "Hemos pedido a la gente que está en la zona que se marche hasta que terminemos los registros y garanticemos que la zona es segura. Cualquiera que vea un vehículo o persona sospechosa que llame a emergencias", ha apuntado un portavoz policial, Aryeh Doron.

Los heridos, entre los que hay dos en estado grave, fueron trasladados a un hospital cercano. Asimismo, cuatro se encuentran en condición moderada con heridas de bala y dos están en condición leve con hematomas y heridas por fragmentos de vidrio, detallaron los servicios de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el tirador entró por la puerta del McDonald’s de la estación y empezó a disparar. En cuestión de segundos fue eliminado por soldados armados que estaban allí, informó la Policía. "El suceso terminó en segundos”, afirmó un testigo.

Update to the terror attack by the Be’er Sheva Central Bus Station.

MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN

— Magen David Adom (@Mdais) October 6, 2024



"Aún es demasiado pronto para la investigación. Estamos en el inicio de un incidente complejo y aún es demasiado pronto para sacar conclusiones", ha añadido. Testigos presenciales han informado de gente corriendo y gritando en el lugar. Otros han escuchado disparos y gritos en la zona del McDonald’s.

De confirmarse como ataque terrorista, se trataría del segundo que se produce en Israel en una semana. El pasado martes, otras seis personas murieron y nueve resultaron heridas en otro ataque perpetrado en una estación de tranvía ubicada en el barrio de Jaffa, al sur de Tel Aviv. En él, dos atacantes subieron a un vagón y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en las inmediaciones.

La balacera ocurrió en tres lugares del edificio. En un local de comida rápida, cerca de una cafetería y en un acceso, reporta Ynet.

Noticia al Día/20 minutos