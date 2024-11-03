Atentado dejó dos presuntos subversivos muertos y a dos policías heridos en el Cauca

Dos presuntos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) murieron en la madrugada del sábado 2 de noviembre en el municipio colombiano de Guapi, en el departamento del Cauca, informan medios locales.

El hecho ocurrió pasadas las 5:00 de la hora local, mientras los subversivos cargaban artefactos explosivos con los que, al parecer, pretendían atacar una estación de policía local. Sin embargo, el material estalló antes de tiempo, costándoles la vida. Dos uniformados resultaron heridos, precisó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, que condenó enérgicamente el atentado.

A la zona fue enviado un equipo antiexplosivos y refuerzo de la fuerza pública por parte de las Fuerzas Militares.

Por otro lado, la estación de Policía, la iglesia y las instalaciones de la Alcaldía del municipio resultaron seriamente afectadas tras la explosión.

Según medios locales, inicialmente hubo ráfagas de fusil durante un hostigamiento contra la estación de Policía de la población costera de Guapi en el Pacífico caucano. Posteriormente, se produjo una explosión de gran magnitud sacudió a todo el perímetro urbano.

La información parcial señaló que, además de los dos fallecidos, dos policías sufrieron heridas por esquirlas, hay destrucción y daños en por lo menos 15 edificaciones.

