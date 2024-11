Chilena tras agredir al venezolano: "Me arrepiento bastante de lo que hice"

Constanza Paz Ruiz Bastén, de 26 años, es estudiante de cuarto año en la carrera Ciencias del Deporte y Actividad Física en la Universidad de las Américas, según consignó El Mercurio.

"Me arrepiento bastante de lo que hice", dijo Constanza al citado medio. "Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…). Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa", declaró.

"Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme (…) publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca", dijo.

"Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero (Deivis Agüero) en persona", aseveró la mujer.

Cabe destacar que de este caso se está encargando la Brigada de Investigación Criminal de Santiago de la PDI.

Noticia al Día / Vinotinto