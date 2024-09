Falleció Narco José, el perro de Rodolfo Hernández, 24 horas después del deceso del excandidato presidencial colombiano

A menos de 24 horas de confirmarse la muerte del excandidato presidencial Rodolfo Hernández producto de un cáncer que padecía, murió Narco José, el perro que acompañó al ingeniero y político en algunos de sus momentos más importantes.

Por medio de una publicación en las redes sociales, la familia del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción informó de la muerte del canino, la cual se dio en horas de la mañana de este martes, 3 de septiembre.

Narco José era el nombre del perro de raza Bulldog francés que acompañó a Hernández mientras fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga y cuando estuvo en la campaña presidencial en el año 2022, donde llegó a segunda vuelta y sólo fue vencido en las urnas por el actual presidente, Gustavo Petro.

“Y te fuiste, así, en silencio, siguiendo la sombra de quien fue tu mundo. Ya no había más caminos que recorrer, ni reuniones que compartir. Ahora, donde sea que estén, te has reunido con el inge, como siempre fue y siempre será”, dice la publicación con la que los allegados al exalcalde de la capital santandereana dieron a conocer sobre la muerte del animal.

Aun las razones de la muerte del perro son desconocidas, pues gozaba de buen estado de salud; sin embargo, debido a la hospitalización del ingeniero en medio del tratamiento de su cáncer, llevaba meses sin verlo.

El canino tenía 14 años y contaba con un perfil en Instagram en donde hay publicaciones del animal desde el año 2016 con videos y fotos acompañando a Hernández y a sus familiares

Narquito, como era llamado de cariño, pertenecía a Rodolfo José, uno de los hijos del ingeniero; sin embargo, al ganarse el cariño de todos fue tratado como la mascota de toda la familia.

Justo es a esta persona a quien se le debe el curioso nombre del perro, pues de acuerdo con unas declaraciones dadas por Hernández cuando estaba en campaña presidencial, fue su hijo quien lo nombró así.

“El perro es de mi hijo Rodolfo José y cuando eso estaba en bola eso de Sin tetas no hay paraíso, todo eso del narco, y a él le pareció bien ponerle Narco José y así quedó”, declaró en su momento para Blu Radio el político y empresario.