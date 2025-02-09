Viernes 22 de agosto de 2025
Internacionales

Giran más de 500 citaciones por violar la "ley seca" en las elecciones de Ecuador

Según el primer reporte del CNE la jornada electoral de este domingo se desarrolla con normalidad

Por Candy Valbuena

Giran más de 500 citaciones por violar la
Foto: Gobernación de Los Ríos
Un total de 502 personas recibieron citaciones en Ecuador para comparecer ante las autoridades por presuntamente haber violado la conocida popularmente como "ley seca", que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas desde el mediodía del viernes hasta el mediodía del lunes, con motivo de las elecciones generales de este domingo.

A esas citaciones se sumó otra contra un ciudadano que acudió a las urnas a votar en estado de embriaguez, una más contra un persona por hacer propaganda política en un recinto electoral y otra por hacer propaganda política en días prohibidos.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas en esta jornada electoral para escoger a sus autoridades nacionales para los próximos cuatro años, entre ellas a quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 integrantes de la Asamblea Nacional y a cinco representantes para el Parlamento Andino.

Las elecciones se celebran bajo el "conflicto armado interno" declarado desde inicios de 2024 por el actual mandatario para enfrentar a las bandas criminales, a las que pasó a llamar "grupos terroristas" y contra las que expidió una serie de estados de excepción para incorporar a las Fuerzas Armadas al combate contra estas estructuras delictivas.

En un primer informe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destacó un desarrollo con normalidad en la jornada electoral de este domingo.

Noticia al Día/Con información de EFE

Noticias Relacionadas

Nacionales

Vuelo 61 del Plan Vuelta a la Patria retorna 184 venezolanos desde Texas

La operación forma parte del Plan Vuelta a la Patria, mecanismo impulsado por el Gobierno Bolivariano para facilitar el retorno voluntario de connacionales que se encontraban en el extranjero
Sucesos

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

El coronel de la policía de Colombia, Cesar Pinzón, mencionó en la cadena de radio colombiana Blu Radio que el…
Ciencia

Noche de Luna Negra: Se iluminará hoy el cielo

La última Luna Negra estacional se registró en mayo de 2023. La próxima ocurrirá el 20 de agosto de 2028, mientras que su variante mensual —dos Lunas Nuevas en un mismo mes— aparecerá recién en agosto de 2027
Al Dia

Colombia volvió a ser sacudida por un nuevo ataque con explosivos

Según los ciudadanos de Florencia, el día de ayer recibieron audios de advertencia para que no salieran al centro.

