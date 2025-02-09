Giran más de 500 citaciones por violar la "ley seca" en las elecciones de Ecuador

Un total de 502 personas recibieron citaciones en Ecuador para comparecer ante las autoridades por presuntamente haber violado la conocida popularmente como "ley seca", que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas desde el mediodía del viernes hasta el mediodía del lunes, con motivo de las elecciones generales de este domingo.

A esas citaciones se sumó otra contra un ciudadano que acudió a las urnas a votar en estado de embriaguez, una más contra un persona por hacer propaganda política en un recinto electoral y otra por hacer propaganda política en días prohibidos.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas en esta jornada electoral para escoger a sus autoridades nacionales para los próximos cuatro años, entre ellas a quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 integrantes de la Asamblea Nacional y a cinco representantes para el Parlamento Andino.

Las elecciones se celebran bajo el "conflicto armado interno" declarado desde inicios de 2024 por el actual mandatario para enfrentar a las bandas criminales, a las que pasó a llamar "grupos terroristas" y contra las que expidió una serie de estados de excepción para incorporar a las Fuerzas Armadas al combate contra estas estructuras delictivas.

En un primer informe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destacó un desarrollo con normalidad en la jornada electoral de este domingo.

