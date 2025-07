Italia llora la muerte de ‘Bruno’, el sabueso héroe envenenado con una salchicha llena de clavos

La muerte de ‘Bruno’, un sabueso belga galardonado por la primera ministra Giorgia Meloni por su labor ejemplar, ha sacudido profundamente a Italia. El perro, entrenado en labores de rescate y detección, murió tras ingerir el viernes una salchicha rellena de clavos en el centro de adiestramiento de la unidad cinófila Endas, ubicado a las afueras de Tarento.

‘Bruno’ no solo era un perro de trabajo: era un símbolo de lucha contra el maltrato animal y el tráfico ilegal de especies. Su guía y entrenador, Arcangelo Carressa, se mostró devastado por el ataque y lanzó una dura acusación: “No querían matar a ‘Bruno’, querían matarme a mí”, declaró.

Carressa, actual director técnico nacional y jefe de rescate veterinario, ha sido una figura destacada en la denuncia de prácticas ilegales como peleas clandestinas y abusos a animales.

En un mensaje difundido tras la muerte de su compañero canino, Carressa expresó su dolor y su compromiso de seguir adelante: “Lo mataste haciéndole sufrir durante horas. Luchaste toda tu vida para ayudar a la humanidad, y esa misma humanidad te hizo esto. Quieren que me haga a un lado. Pero no me rendiré nunca. Esto se hizo por dinero y por venganza”.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, mientras organizaciones de defensa animal y miles de ciudadanos han expresado su indignación en redes sociales. El nombre de Bruno ya se ha convertido en un símbolo de resistencia y justicia.

Bruno, de siete años, fue encontrado tendido en un charco de sangre tras estar agonizando durante horas por una hemorragia interna, según confirmó su propio entrenador que ha afirmado que no pararán hasta encontrar a los culpables.

Noticia al Día/Con información de www.abc.es