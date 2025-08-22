Viernes 22 de agosto de 2025
Internacionales

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo logra establecerse en ventas en lo que va de agosto con grandes cifras en consolas y juegos, arrebatando los tres primeros lugares en el top de ventas de Japón.

Por Pasante1

Foto: Cortesía.
La tan esperada Nintendo Switch 2 sorprendió a consumidores y empresas rivales al romper récords de ventas en su lanzamiento. Con nuevas mecánicas que maravillaron a todos. Y aunque actualmente solo cuenta con dos títulos exclusivos, ambos se mantienen en el top de ventas.

A pesar de las críticas iniciales por su precio de 450 $, en contraste con los 300 $ de la Switch original, la nueva consola de Nintendo superó todas las expectativas. En tan solo tres semanas, la Switch 2 vendió más de 1.5 millones de unidades, superando el récord de la PlayStation 2, que vendió 1 millón en su lanzamiento. Este logro consolidó a la Nintendo Switch 2 como un éxito rotundo, y a tres meses de su lanzamiento, sigue en la cima.

La revista japonesa "Famitsu" fue la encargada de publicar las cifras de ventas de consolas y juegos más vendidos en lo que va de agosto en Japón. Después de haber perdido su primer puesto, "Mario Kart World" lo recuperó con una impresionante cifra de 144,000 unidades vendidas en solo dos semanas de agosto, y un total de 1.5 millones de copias vendidas desde su lanzamiento.

Nintendo a la cabeza de la carrera

Nintendo domina el top tres de los juegos más vendidos de agosto. En el segundo puesto se encuentra el exclusivo de la Switch 2, "Donkey Kong Bananza", con 267,000 unidades vendidas desde su lanzamiento el 17 de julio de 2025.

Este título ha conquistado rápidamente el corazón de los jugadores, siendo el primer juego original de Donkey Kong desde el lanzamiento de "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" en 2014.

El tercer lugar lo ocupa la secuela "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2″. Aunque está disponible en múltiples plataformas, la versión de la Switch 2 se lleva la corona con 38,000 copias vendidas en la primera semana de agosto.

En cuanto a consolas, Nintendo también acapara los tres primeros puestos de agosto. La Nintendo Switch 2 se sitúa en primer lugar con 180,000 unidades vendidas, seguida por la Nintendo Switch OLED con 18,000 unidades, y la Switch Lite en tercer lugar con 13,000.

Estas cifras posicionan a Nintendo como la empresa con el mejor promedio de ventas en el mundo de los videojuegos hasta el momento, con previsiones de ventas de juegos para la Nintendo Switch 2 de 45 millones de unidades para el 31 de marzo de 2026.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

