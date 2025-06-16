"Operación Promesa Verdadera": Irán lanza ataque combinado de misiles y drones contra Israel

Irán ha iniciado una nueva ola de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados contra Israel, según informan medios iraníes.

"En esta ola de ataques, la Fuerza Aeroespacial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica disparó un gran número de misiles balísticos punto a punto contra objetivos importantes y estratégicos en las profundidades de los territorios ocupados", precisó la agencia Tasnim.

Medios iraníes divulgaron videos de misiles vistos desde Bagdad y Cisjordania en vuelo hacia los territorios de Israel.

Mientras tanto, un portavoz de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria confirmó que "la novena ola de la operación Promesa Verdadera 3″ es una "combinación de misiles y drones" y que el ataque "continuará hasta el amanecer".

La agencia ILNA informa de que más de 140 drones despegaron hacia Israel antes del lanzamiento de misiles balísticos, programados para llegar a su destino al mismo tiempo que los drones.

El líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí, ha publicado una imagen, según parece, computarizada, de un lanzamiento triple de misiles.

"La República Islámica, con el permiso de Dios, vencerá al régimen sionista", comentó en su cuenta de X.

