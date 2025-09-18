Panamá reanuda relaciones consulares con Venezuela por flujo migratorio inverso

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para "trasladar" a aquellos migrantes de ese país que regresan desde el norte tras ver frustrado su intento de entrar a Estados Unidos.

"La crisis venezolana no termina, al contrario, se agrava. Produjo múltiples consecuencias. La ruptura de las relaciones completas fue una de ellas. No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario" destacó el presidente panameño.

En concreto, "para poder lograr el traslado de todos los señores y señores indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá y así poderlos enviar directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida, por eso está nuestra cónsul allá".

Mulino resaltó que "principalmente" fueron restauradas "por el tema humanitario", ya que hasta el momento deben trasladar a Colombia "al 94% de esos inmigrantes que vienen norte sur a Panamá y que de ahí tienen que ir para su destino final, que es Venezuela".

Noticia al Día/Información de EFE