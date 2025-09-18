Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Panamá reanuda relaciones consulares con Venezuela por flujo migratorio inverso

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para "trasladar"…

Por María Briceño

Panamá reanuda relaciones consulares con Venezuela por flujo migratorio inverso
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para "trasladar" a aquellos migrantes de ese país que regresan desde el norte tras ver frustrado su intento de entrar a Estados Unidos.

"La crisis venezolana no termina, al contrario, se agrava. Produjo múltiples consecuencias. La ruptura de las relaciones completas fue una de ellas. No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario" destacó el presidente panameño.

En concreto, "para poder lograr el traslado de todos los señores y señores indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá y así poderlos enviar directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida, por eso está nuestra cónsul allá".

Mulino resaltó que "principalmente" fueron restauradas "por el tema humanitario", ya que hasta el momento deben trasladar a Colombia "al 94% de esos inmigrantes que vienen norte sur a Panamá y que de ahí tienen que ir para su destino final, que es Venezuela".

Lee también: Venezuela y Panamá restablecen relaciones consulares

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama:

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Noticias Relacionadas

Internacionales

Panamá reanuda relaciones consulares con Venezuela por flujo migratorio inverso

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para "trasladar"…
Al Dia

“No guardo rencor, pero tampoco olvido”: Calero responde a Palacios, 38 años después del reinado al revés

En 1987, Inés María Calero se convirtió en Miss Venezuela representando al estado Nueva Esparta. Aquella noche en el Teatro…
Internacionales

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

El terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido las costas de la península de Kamchatka, en Lejano Oriente de Rusia.
Al Dia

La Vinotinto descendió tres puestos en el ranking mundial de la FIFA

El elenco nacional pasó del 46 al 49 de las mejores selecciones del mundo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025