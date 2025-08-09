Se propagan dos incendios en California: al menos cuatro heridos reportados

Dos incendios forestales avanzaron este sábado en California, en la costa oeste de Estados Unidos, con un conjunto de 109.772 acres afectados (casi 44.423 hectáreas) y un acumulado de al menos cuatro heridos, aunque el condado de Los Ángeles levantó las órdenes de evacuación.

El incendio de Gifford, en el Parque Nacional de Los Padres en los condados de San Luis Obispo y Santa María, sumaba este sábado 104.402 acres (42.250 hectáreas), con solo un 21 % del fuego controlado, lo que lo convierte en el mayor del año en California, según el sitio oficial de incendios del Gobierno.

Mientras que el incendio Canyon se elevó a 5.370 acres (un estimado de 2.173 hectáreas), con una contención del 21 %, actualizaron este sábado los Departamentos de Bomberos del Condado de Los Ángeles y del Condado de Ventura, que aun así levantaron las órdenes de evacuación obligatoria y las mantuvieron como advertencia.

Fuego de Canyon

El fuego de Canyon había provocado el desalojo de más de 4.300 residentes, además de al menos tres heridos en el condado de Los Ángeles y uno más en el de Ventura.

Los bomberos advirtieron de que el clima de este sábado «continuará siendo caliente y seco», con temperaturas mayores a los 90 grados Farenheit (32 centígrados).

«La vegetación históricamente seca contribuye al persistente potencia para un crecimiento rápido y un comportamiento significativo del fuego», expusieron en su informe.

Estos fuegos se registran tras la ola de incendios que tardó más de tres semanas en apagarse por completo en enero en el condado de Los Ángeles, lo que dejó al menos 29 muertos, 150.000 evacuados, más de 16.000 estructuras destruidas, y uno de los desastres naturales más costosos en la historia de Estados Unidos.

Noticia al Día / EFE