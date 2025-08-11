"Tienen que mudarse inmediatamente": Trump amenaza con expulsar a las personas sin hogar de Washington DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las personas sin hogar deben "mudarse" de Washington DC, como parte de su promesa para hacer frente a la delincuencia en la ciudad. La alcaldesa de la ciudad criticó a la Casa Blanca, que comparó la capital estadounidense con Bagdad en Irak.

El líder republicano también anunció para el lunes una rueda de prensa sobre su plan para hacer la ciudad "más segura y más bella de lo que nunca fue".

Por su parte, la alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, afirmó: "No estamos experimentando un repunte de la delincuencia".

Trump firmó una orden el mes pasado que facilita la detención de personas sin hogar, y la semana pasada ordenó a las fuerzas de seguridad federales que salieran a las calles de Washington DC.

"Los Sin Techo tienen que mudarse, INMEDIATAMENTE", escribió Trump en su sitio de redes sociales Truth Social el domingo. "Les daremos lugares para quedarse, pero LEJOS de la Capital. Los Criminales, no tienen que mudarse. Los meteremos en la cárcel, a donde pertenecen".

Noticia al Día / BBC