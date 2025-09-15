Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Trump confirma que EEUU atacó otra lancha con droga que partió desde Venezuela

En la operación, añade el presidente en un mensaje lleno de mayúsculas enfáticas, murieron tres hombres.

Por Andrea Guerrero

Trump confirma que EEUU atacó otra lancha con droga que partió desde Venezuela
Foto: Agencia
El presidente Donald Trump anunció este lunes con un post en su red social, Truth, que, siguiendo sus órdenes, “las Fuerzas Militares de Estados Unidos” habían llevado a cabo “un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados con seguridad y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

En la operación, añade el presidente en un mensaje lleno de mayúsculas enfáticas, murieron tres hombres.

Según Trump, este ocurrió mientras se encontraban en aguas internacionales, “transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”. Su Administración considera que “esos cárteles” representan una amenaza para “la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”.

El presidente afirma que “ningún miembro” de sus “fuerzas armadas resultó herido”.

Dura advertencia

Y lanzó una dura advertencia que «cazará a quienes transportan drogas que “matan estadounidenses”. “Lo han hecho”, escribe, “durante décadas”. “Pero ya no”, sentencia el mandatario republicano.

Lo poco que se sabe de aquella operación ha generado un debate sobre su legalidad. Un grupo de senadores de ambos partidos ha exigido explicaciones oficiales en una carta remitida a Trump, mientras defensores de los derechos humanos denuncian que “esta Administración está normalizando las ejecuciones extrajudiciales”. Entonces, los fallecidos fueron 11.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que se trata de una excusa para invadir su país y derrocarlo mientras la Administración Trump le acusa de liderar esas redes de narcotráfico. El Gobierno venezolano sostiene que los 11 hombres que viajaban a bordo de aquella embarcación no eran narcotraficantes.

Noticia al Día / El País

Temas:

