Venezuela refuerza sus lazos diplomáticos con países africanos

La embajadora de Venezuela en Angola, Belén Orsini Pic, intensificó su agenda de encuentros con los embajadores de Sudáfrica, Oupa Ephraim Monareng; Mozambique, Osvalda Joana; Guinea-Bissau, Apolinao Mendes de Carvalho; Ruanda, Charles Rudakubana; Gabón, Guy Nambo Wezet; Uganda, Julius Chihandae; Egipto, Neveen El-Husseiny y Kenia, Joyce Khasimwa M´maitsi. Dichas acciones se integran a la Diplomacia Bolivariana de Paz, a través de la que se materializa el compromiso de Venezuela con los países africanos.

Durante dichas reuniones, la diplomática destacó la importancia de la integración entre las naciones del Sur Global, además de subrayar la amistad y la cooperación que unen a Venezuela y África, no solamente desde su historia común, sino también desde la defensa y promoción de la paz, la justicia social y la aspiración de avanzar hacia un mundo multipolar.

En la visita a la embajadora de Mozambique, Joana, su homóloga venezolana extendió las felicitaciones que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió para su homólogo electo Daniel Chapo; así como su determinación de profundizar y consolidar las relaciones bilaterales. Asimismo, Orsini reafirmó al embajador sudafricano, Monareng, el respaldo de Venezuela a la denuncia que lidera Sudáfrica contra el genocidio al pueblo palestino.

Con el embajador de Guinea-Bissau, Carvalho, la jefa de misión intercambió impresiones sobre la trascendencia para África y los pueblos del Sur Global del líder panafricanista Amílcar Cabral, así como la vigencia de su pensamiento en el centenario de su nacimiento. Durante el encuentro con la embajadora egipcia, El-Husseiny condenó la práctica continuada de sanciones impuestas a Venezuela y expresó su solidaridad a todo el pueblo bolivariano.