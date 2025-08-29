Venezuela y Panamá reanudan servicios consulares desde el 1-Sep

La Sección Consular de la República de Panamá en Venezuela anunció a toda la comunidad panameña y al público en general la reanudación de sus servicios consulares y de atención al público.

A partir del próximo lunes 1 de septiembre de 2025, la sección consular del país del istmo reabrirá sus puertas en un nuevo horario especial de atención de lunes a jueves de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Esta medida busca optimizar y garantizar una atención eficiente a todos nuestros usuarios, dice el comunicado del gobierno panameño, publicado en Instagram. «Agradecemos tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro de este nuevo horario», indica.

La Sección Consular de Panamá en Venezuela reitera su compromiso de servicio y asistencia a sus connacionales y al público venezolano, al trabajar para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Se invita a toda la comunidad a seguir nuestros canales de comunicación para futuras actualizaciones.

Noticia al Día/Información de Banca y Negocios