Arriban al país 135 venezolanos repatriados desde EEUU

Este martes 17 de junio, arribó al país, un nuevo vuelo con 135 migrantes venezolanos, provenientes desde Estados Unidos, como parte del plan Vuelta a la Patria.

A su llegada, los connacionales fueron recibidos con atención en la parte de salud, seguridad y documentación, esto, como parte del protocolo que implementó el Gobierno Nacional.

En lo que va de 2025, han sido repatriados al país 5 mil 735 migrantes venezolanos.

