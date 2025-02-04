Bonos que pagará Patria del 3 al 8 de febrero

Durante la primera semana de febrero ya se activaron los pagos de bonos a través del Sistema Patria, los cuales son asignados por el gobierno venezolano dependiendo de la condición de cada persona o familia.

De acuerdo a la información compartida por Canal Patria, estos serán los bonos entregados esta semana.

Bono Dr. José Gregorio Hernández de Bs. 162 o US$ 4,38, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV)

Bono Parto Humanizado están en Bs. 216 o US$ 5,85, según informó el Canal Patria Digital.

Bono Lactancia Materna están en Bs. 216 o US$ 5,85, según informó el Canal Patria Digital.

Bono de Economía Familiar es de Bs. 108 o US$ 2,92

Bono 100% Escolaridad es de Bs. 108 o US$ 2,9, en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar, habrá un ingreso de Bs. 87 o US$ 2,35 por cada uno.

Bono Hogares de la Patria, la cifra actual es de Bs. 87 o US$ 2,35.

