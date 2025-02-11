Conoce cómo puedes validar la licencia de conducir desde el extranjero

Venezolanos que se encuentran en el extranjero pueden canjear su licencia de conducir por una válida en su país de residencia, a través de la página web del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

El procedimiento puede realizarse totalmente en línea a través de los sitios web de las entidades gubernamentales competentes para cada trámite.

¿Cómo realizar el trámite?

Ingresar al sitio web del INTT: intt.gob.ve.

El solicitante debe poseer una licencia de conducir vigente, bien sea en formato físico o digital.

Solicitar la certificación de la licencia de conducir por medio de la plataforma del INTT.

Apostillar su certificado, por medio de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores: legalizacion.mppre.gob.ve.

El costo aproximado del trámite puede alcanzar los 60 dólares.

Además, los tiempos de espera estimados para la entrega del documento dependerán totalmente del sistema.

La mayoría de los casos llega a tardar un lapso de cinco a diez días hábiles; sin embargo, los tiempos de espera dependen totalmente del sistema.

Lee también: Pasos a seguir para utilizar “INTT Recarga”

Noticia al Día con información de Diario 2001