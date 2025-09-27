Consultarán al Consejo de Soberanía y Paz sobre decreto de conmoción exterior

El presidente, Nicolás Maduro, informó este viernes que consultará al Consejo Nacional de Soberanía y Paz sobre la aplicación del decreto de conmoción exterior que ya ha sido redactado y discutido por el Consejo de Estado.

"Se le va a consultar pronto al Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico del decreto de conmoción exterior, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente", aseguró el jefe de Estado.

El mandatario nacional recordó que ante una agresión contra el país, toda persona, investida o no de autoridad, debe actuar en defensa de la soberanía nacional.

El presidente Nicolás Maduro junto con los jefes de los distintos poderes públicos del país y otros funcionarios, estuvieron evaluando el 24 de septiembre de declarar, mediante un decreto, el "estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional" ante las que el mandatario señaló como "agresiones y amenazas" de Estados Unidos.

El objetivo es que "toda la nación" y cada "ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera" contra Venezuela, que, dijo, "saldrá adelante otra vez" ante "cualquier escenario que se presente".

Según la Constitución venezolana, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior "en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones".

Noticia al Día/Información de Unión Radio