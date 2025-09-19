Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Continúan trabajos de recuperación en la Catedral de Barquisimeto

Se estima que el reemplazo de los 541 metros de reja podría costar alrededor de 3.000 dólares, por lo que se prevé solicitar apoyo a empresas e instituciones nacionales

Por Andrea Guerrero

Continúan trabajos de recuperación en la Catedral de Barquisimeto
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Catedral de Barquisimeto avanza en su proceso de restauración con la ejecución de diversas labores menores, entre ellas la estabilización de la cruz del campanario y la restitución de las luminarias externas, según informó el párroco Efraín Pastrán.

El sacerdote agradeció las donaciones recibidas y pidió nuevos aportes para continuar con la reparación de tramos de la cerca perimetral, cuya estructura presenta signos de corrosión. Se estima que el reemplazo de los 541 metros de reja podría costar alrededor de 3.000 dólares, por lo que se prevé solicitar apoyo a empresas e instituciones nacionales.

La comunidad parroquial mantiene la esperanza de recaudar 9.000 dólares mediante la venta del Bono Arquidiocesano, con el fin de cubrir las obras más exigentes. Entre ellas, se encuentra el refuerzo de la base de la cruz, que presenta daños por oxidación, y la reposición de cables eléctricos sustraídos, lo que había dejado en penumbra el área externa del templo.

En el interior de la Catedral también se adelantan trabajos de recuperación del sagrario y la cripta, incluyendo el retiro de piezas de madera afectadas por la humedad y la colocación de cerámica. Solo en el altar se requieren 400 metros de revestimiento.

Por otra parte, la Alcaldía de Iribarren realizó la limpieza de cuatro drenajes cercanos a las calles 29 y 30, como medida preventiva ante el posible reinicio de las lluvias en octubre. También se evalúa la creación de un jardín frente a la entrada principal, que permitiría canalizar mejor el flujo de agua.

Uno de los retos mayores sigue siendo la reparación del techo. Aunque ya se cuenta con los materiales, se requiere maquinaria especializada como grúas aéreas para ejecutar la obra.

Noticia al Día / La Prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Cuando fueron vecinos La gloria y El infierno en Cecilio Acosta

Cuando fueron vecinos La gloria y El infierno en Cecilio Acosta

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Nacionales

Continúan trabajos de recuperación en la Catedral de Barquisimeto

Se estima que el reemplazo de los 541 metros de reja podría costar alrededor de 3.000 dólares, por lo que se prevé solicitar apoyo a empresas e instituciones nacionales
Internacionales

Putin: La producción de ciertos tipos de armamento en Rusia ha aumentado 30 veces

Destacó que la producción de ciertos tipos de armamento ha aumentado significativamente en los últimos años, precisando que, en algunos casos, el incremento ha sido de varios puntos porcentuales, llegando incluso a multiplicarse por 30 en determinados productos
Zulia

Realizan jornada de limpieza integral en la plaza Danelo Badell de Maracaibo

Según informó Namik Torres, director general de Sedepar, el despliegue se realizó en tiempo récord gracias a la activación inmediata de los equipos técnicos
Entretenimiento

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Bárbara Palacios, Miss Venezuela y Miss Universo 1986, fue la encargada de imponer la banda y la corona a su sucesora, pero lo hizo de forma inusual: colocó la banda al revés y la corona se cayó en varias ocasiones durante el acto

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025