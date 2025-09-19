Continúan trabajos de recuperación en la Catedral de Barquisimeto

La Catedral de Barquisimeto avanza en su proceso de restauración con la ejecución de diversas labores menores, entre ellas la estabilización de la cruz del campanario y la restitución de las luminarias externas, según informó el párroco Efraín Pastrán.

El sacerdote agradeció las donaciones recibidas y pidió nuevos aportes para continuar con la reparación de tramos de la cerca perimetral, cuya estructura presenta signos de corrosión. Se estima que el reemplazo de los 541 metros de reja podría costar alrededor de 3.000 dólares, por lo que se prevé solicitar apoyo a empresas e instituciones nacionales.

La comunidad parroquial mantiene la esperanza de recaudar 9.000 dólares mediante la venta del Bono Arquidiocesano, con el fin de cubrir las obras más exigentes. Entre ellas, se encuentra el refuerzo de la base de la cruz, que presenta daños por oxidación, y la reposición de cables eléctricos sustraídos, lo que había dejado en penumbra el área externa del templo.

En el interior de la Catedral también se adelantan trabajos de recuperación del sagrario y la cripta, incluyendo el retiro de piezas de madera afectadas por la humedad y la colocación de cerámica. Solo en el altar se requieren 400 metros de revestimiento.

Por otra parte, la Alcaldía de Iribarren realizó la limpieza de cuatro drenajes cercanos a las calles 29 y 30, como medida preventiva ante el posible reinicio de las lluvias en octubre. También se evalúa la creación de un jardín frente a la entrada principal, que permitiría canalizar mejor el flujo de agua.

Uno de los retos mayores sigue siendo la reparación del techo. Aunque ya se cuenta con los materiales, se requiere maquinaria especializada como grúas aéreas para ejecutar la obra.

