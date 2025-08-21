El Sistema y la Arquidiócesis de Caracas lanzan concurso de composición en tributo a JGH y Carmen Rendiles

El Sistema y la Arquidiócesis de Caracas han lanzado un concurso de composición de cara a la canonización de los primeros santos venezolanos, Doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

La directora de la Coral Nacional Simón Bolívar, Lourdes Sánchez, informó que la iniciativa es un tributo a los dos insignes venezolanos y también un "agradecimiento a nuestros primeros santos".

Sánchez anunció que las inscripciones serán hasta el 24 de agosto, no obstante, hasta el 21 de septiembre será el plazo para la entrega de las composiciones por parte de los concursantes.

"Tenemos tres categorías, música sacra, oral, acapella, música sinfónico-coral y cantos religiosos, busquen el link en la página del Sistema, Santos para Todos", agregó.

Noticia al Día/Información de Unión Radio