Escultura de José Gregorio Hernández fue vandalizada en Baruta

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la escultura dedicada al beato José Gregorio Hernández fue objeto de vandalismo.

En las imágenes compartidas se puede ver que la placa del pedestal fue arrancada, y sobre la base se escribieron las palabras “Trujillo” junto con el dibujo de un automóvil hecho con marcador.

Se sospecha que el acto vandálico ocurrió durante la noche.

González calificó el hecho como una muestra de “falta de valores” y exhortó a los habitantes de Baruta a cuidar y proteger los espacios públicos.

El alcalde también informó que la escultura ya fue restaurada y se encuentra en óptimas condiciones, expresando su deseo de que situaciones como esta no se repitan.

Noticia al Día / Últimas Noticias