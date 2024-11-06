Fuertes lluvias causan afectaciones en vialidades del estado Falcón

Protección Civil informó que las lluvias del pasado lunes generaron el desborde de la quebrada El Cangilón, en la parroquia Puerto Cumarebo, en el municipio Zamora del estado Falcón, lo que afectó la vialidad en los sectores El Cayude, Barrialito, Centro El Cerro y Cumbres de Altavista.

A su vez, en la parroquia Independencia, en el municipio Federación, en la Sierra falconiana, se desbordó el río Agua Negra, lo que afectó los accesos a Barrio Nuevo, Tupí, Turui y Playita, por lo que se mantienen incomunicados.

Por ahora, no se reportan inundaciones de viviendas más allá de la vialidad, asimismo, uncionarios de PC están desplegados para atender la contingencia en la zona.

Noticia al Día/Información de El Universal