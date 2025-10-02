Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (Funvisis), registró nuevos sismos en tres estados del país; Lara, Sucre y Zulia.

En menos de cuatro horas el estado Lara registró cinco sismos desde las 3: 30 de la mañana hasta las 5: 33 am.

La magnitud de los movimientos telúricos se ubicaron desde 3.2, 2.9, 2.9, 3.0 y 3.7.

Por su parte el estado Zulia, registró dos sismos el primero a las 3: 26 de la mañana a 54 kilómetros al este de Bachaquero de magnitud 2,9 y con una profundidad de 31.7 Km.

El segundo movimiento ocurrió a las 4: 25 de la mañana a 45 kilómetros al este de Bachaquero de magnitud 2.8.

El estado Sucre también registró un sismo en Guiria de 2.8.

Este miércoles, primero de octubre el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que en la última semana el país registró 189 eventos sísmicos.

Lee también: Diosdado Cabello informó que Venezuela registró 189 "eventos sísmicos" en la última semana

Noticia al Día