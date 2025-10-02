Jueves 02 de octubre de 2025
Nacionales

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia

En menos de cuatro horas Funvisis ha registrado ocho sismos en tres estados del país durante la madrugada de este jueves 2 de octubre

Por María Briceño

Funvisis registró nuevos sismos en Lara, Sucre y Zulia
Foto: Referencial
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológica (Funvisis), registró nuevos sismos en tres estados del país; Lara, Sucre y Zulia.

En menos de cuatro horas el estado Lara registró cinco sismos desde las 3: 30 de la mañana hasta las 5: 33 am.

La magnitud de los movimientos telúricos se ubicaron desde 3.2, 2.9, 2.9, 3.0 y 3.7.

Por su parte el estado Zulia, registró dos sismos el primero a las 3: 26 de la mañana a 54 kilómetros al este de Bachaquero de magnitud 2,9 y con una profundidad de 31.7 Km.

El segundo movimiento ocurrió a las 4: 25 de la mañana a 45 kilómetros al este de Bachaquero de magnitud 2.8.

El estado Sucre también registró un sismo en Guiria de 2.8.

Este miércoles, primero de octubre el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que en la última semana el país registró 189 eventos sísmicos.

Lee también: Diosdado Cabello informó que Venezuela registró 189 "eventos sísmicos" en la última semana

Noticia al Día

Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica (Víctor Álvarez R)

Venezuela necesita un Pacto de Convivencia Pacífica (Víctor Álvarez R)

