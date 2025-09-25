Geólogo explica incidencia de las réplicas tras fuerte sismo en el país

Algunos estados del occidente del país experimentó una series de movimientos sísmicos que generaron alarma y angustia entre la población.

En entrevista a concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos, el geólogo Orlando Méndez, explicó que la denominación de "tormenta sísmica" corresponde a "muchos más réplicas y más movimientos sísmicos en pocas horas, en semanas y a veces se extiende hasta un mes". Sin embargo, destacó que en esta ocasión "con unas cuantas réplicas en menos de seis horas, diez horas, un día, todavía no llega a calificarse como una tormenta sísmica". Añadió que, por el momento, "está más tranquilo el panorama geológico allá en occidente".

Méndez añadió que en el estado Mérida las tormentas sísmicas suelen "durar varios días", por lo que la cantidad de sismos y réplicas podría catalogarse como una tormenta sísmica de corta duración. Además, recordó que en Venezuela la actividad sísmica es menor en comparación con países como Japón, Chile o México, dado que la falla tectónica principal que genera terremotos es la falla de Boconó. Esta falla, llamada así por la población donde se estudió por primera vez, se extiende unos 1200 km atravesando estados como Táchira, Mérida, Trujillo, Cojedes y Miranda, llegando hasta el oriente en Anzoátegui y Sucre.

Lee también: Reportan sismo no sentido en Santa Bárbara del Zulia

Noticia al Dia