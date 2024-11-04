Incendio en galpón de Catia dejó pérdidas de más de 150 mil dólares

Más de 150 mil dólares en pérdida dejó el incendio de un galpón de electrodomésticos y otros dos comercios en la calle Argentina de Catia, municipio Libertador, Caracas.

Según el portal Unión Radio, Bomberos del Distrito Capital y funcionarios de la división contra terrorismo del Cicpc investigan el si el siniestro fue provocado.

El hecho se registró en horas de la madrugada de este lunes 4 de junio, cuando el almacén de uno de los galpones pertenecientes a la empresa Frenos Medina se prendió en fuego. Allí, tenían productos de limpieza.

Hasta el momento, se ha registrado al menos que 80 personas fueron evacuadas y al menos siete resultaron afectadas por la inhalación de humo.

Noticia al Día / Unión Radio