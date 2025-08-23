Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Este sábado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el proceso de alistamiento militar en todo el país durante este fin de semana.

La convocatoria busca movilizar a la población en defensa de la soberanía nacional, en medio de lo que calificó como “efervescencia popular”.

Según declaraciones transmitidas por VTV, Padrino López destacó el carácter voluntario del proceso y el rechazo a las agresiones externas contra Venezuela.

El ministro invitó a los ciudadanos a formar parte de la Milicia Bolivariana mediante registro y control en puntos habilitados.

A través de Instagram, compartió el mensaje: “Donde el pueblo pueda, la patria se crece”, acompañado de imágenes del despliegue nacional.

“Siempre han fabricado sus mentiras y muy pocas veces han pedido perdón. En la arrogancia imperial, la palabra ‘perdón’ no cabe. En Estados Unidos (están) operando permanentemente contra la soberanía de los Estados, un concepto que no es nuevo”, dijo Padrino López.

¿Dónde se realizará la jornada de alistamiento?

El alistamiento se llevará a cabo en sedes militares, plazas Bolívar y 15.751 Bases Populares de Defensa Integral en todo el país.

El presidente Nicolás Maduro, respaldó la jornada y llamó a participar activamente este 23 y 24 de agosto.

Lee también: Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Noticia al Día/Información de Diario 2002



